Путин: Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африки

Россия придает особое значение укреплению отношений со странами Африканского континента. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Казанском Кремле. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.

«Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. Развивается политдиалог, активно контактируют наши внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что торгово-экономические связи находятся на хорошем уровне, после некоторого спада товарооборот опять начал расти. В январе-августе этого года рост составил 3%.

«Вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам Петербургского саммита совместных документов, деклараций и плана действий до 2026 года. Ждем представителей вашего внешнеполитического ведомства в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции формы партийства „Россия – Африка“. Еще раз хочу приветствовать вас в Казани. Добро пожаловать», — заключил Президент России.

Саммит БРИКС будет проходить в Казни до 24 октября. В общей сложности для участия в саммите в столицу Татарстана прибудут главы 22 государств. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с каждым из них.