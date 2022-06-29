Путин: Россия предпримет активные усилия для скорейшего запуска коридора «Север — юг»

Улучшение транспортной доступности и логистики в каспийском регионе во многом зависит от создания транспортного коридора «Север — юг». Масштабный проект протяженностью 7,2 тыс. километров свяжет Санкт-Петербург с портами Ирана и Индии. Об этом на саммите «каспийской пятерки» в Ашхабаде заявил Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в числе ключевых задач России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана — наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной кооперации, что невозможно без создания надежной и современной транспортно-логистической архитектуры региона.

«Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора „Север — юг“, здесь коллеги уже говорили об этом. Я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 километров — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии», — приводит слова Президента России пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Казахстан и Азербайджан активно работают в данном направлении, России же тоже необходимо предпринять усилия, необходимые для скорейшего запуска артерии. Так, в стране реализуется стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, причем особое внимание уделяется портам Астрахань, Оля и Махачкала. Помимо этого, развиваются железнодорожные и автомобильные подходы к гаваням.

«Отмечу, что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть, на 35%, и составил 34 миллиарда долларов. В январе—апреле этого года он прибавил еще 12,5%», — рассказал Владимир Путин.