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1 июня 2021  17:00

Путин: Россия постепенно выходит из сложной ситуации по Covid-19, но риск остается

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Россия постепенно выходит из сложной ситуации по Covid-19, но эпидемиологические риски все еще остаются. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, — рассказал глава государства. — Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно».

Он посетовал, что приходится общаться в режиме видеоконференции с людьми, которые удостоились высокой государственной награды. Но, отметил Путин, поездка через всю страну для таких больших семей даже ради столь торжественного мероприятия пока представляет неоправданный риск.

Президент еще раз напомнил россиянам, чтобы они берегли себя, детей и родных, передает ТАСС. 

#владимир путин #Коронавирус
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