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Путин: Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно
Саммит БРИКС стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
«Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно. Проведено более двухсот мероприятий в 13 российских городах», – сказал Президент России.
В частности, прошли многочисленные встречи отраслевых министров, различные конференции, семинары, деловой форум, и с большим успехом прошли спортивные игры, заключил Путин.
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