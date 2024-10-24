Путин: Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно

Саммит БРИКС стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно. Проведено более двухсот мероприятий в 13 российских городах», – сказал Президент России.

В частности, прошли многочисленные встречи отраслевых министров, различные конференции, семинары, деловой форум, и с большим успехом прошли спортивные игры, заключил Путин.