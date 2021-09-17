Путин: Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС

Президент РФ Владимир Путин поддерживает решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

Путин обратил внимание на то, что Россия всегда выступала за полноформатное участие этого государства в работе организации. По его словам, Иран уже давно плотно сотрудничает с ШОС.

«Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и полноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе», – сказал российский Президент на заседании лидеров стран ШОС, участие в котором принял по видеосвязи.

Путин уверен, что вступление Ирана в организацию будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета всего объединения.

Он также поздравил Катар, Египет и Саудовскую Аравию с получением статуса диалогового партнера, отметив, что Россия одобряет идею об активном привлечении этих государств к различным сферам деятельности в ШОС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Путин в режиме онлайн-конференции принял участие в заседании стран-участников Шанхайской организации сотрудничества.