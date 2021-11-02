Путин: Россия поддерживает подготовленную декларацию по лесам и землепользованию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия принимает и поддерживает декларацию по лесам и землепользованию, подготовленную к заседанию в рамках Климатической конференции в Глазго и надеется, что ее реализация будет способствовать более тесному взаимодействию заинтересованных стран, сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов. Это, несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере», — отметил глава государства в своем видеообращении к участникам заседания.

Российский лидер обратил внимание на то, что в достижении задачи о построении углеродно нейтральной экономики до 2060 года, Россия опирается и на свой уникальный природных ресурс, так как на ее территории находится 20% всех мировых лесных массивов.

«Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели», — заверил Путин.

Он подчеркнул, что сохранение лесов и других природных экосистем является одной из ключевых составляющих для решения проблемы глобального потепления и сокращению эмиссии парниковых газов.