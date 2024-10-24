Россия передает эстафету председательства в БРИКС Бразилии – Путин

Россия передает эстафету председательства в БРИКС в следующем году Бразилии. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Будем оказывать нашим бразильским друзьям всю необходимую помощь и содействие», – сказал глава государства.

По словам Путина, продолжится плотная координация со всеми партнерами по БРИКС в интересах дальнейшего наращивания сотрудничества в рамках этого объединения.