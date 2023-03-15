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Путин: Россия ответит на санкции расширением экономических свобод
В последние годы против России и ее граждан развернута настоящая санкционная агрессия. Однако отечественные экономика, бизнес и предприниматели достойно отвечают на все вызовы, подчеркнул на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Президент России Владимир Путин.
«Важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали этой масштабной работе, в том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. Вот на все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод. Ну, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, и я вас прошу ее настроить», — заметил глава государства.
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