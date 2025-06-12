Путин: Россия отстаивает правду и защищает традиционные ценности

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжает отстаивать правду и справедливость, а также бережно хранит и защищает традиционные ценности. Об этом глава государства сообщил 12 июня на торжественной церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и знаков лауреатов Государственных премий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин отметил, что в условиях современных вызовов Россия не только сохраняет приверженность своим основам, но и уверенно смотрит в будущее. По его словам, страна ставит перед собой амбициозные цели и последовательно движется к их достижению.

«Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот, наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», — заявил президент.

Он также подчеркнул значимость совместного финансирования научных исследований со стороны государства и ключевых российских компаний. По его словам, это способствует укреплению научного фундамента страны и обеспечивает устойчивое развитие в стратегически важных сферах.