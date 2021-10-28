Путин: Россия открыта к работе с зарубежными партнерами по глобальной экономике и климату

Евразийский экономический форум в Вероне — это авторитетная площадка, на которой обсуждаются важнейшие международные вопросы. От их решения во многом зависит будущее Европы, отметил в обращении к участникам мероприятия Президент России Владимир Путин.

«Форум заслуженно пользуется широким признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения текущего состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, а также важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что топливно-энергетическая безопасность, изменения климата и другие темы, обсуждаемые на форуме, — это вопросы, от решения которых зависит будущее европейских стран.

«Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнерами по всем этим направлениям», — заметил глава государства.