Путин: Россия открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере

Россия открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере, готова делиться своим богатым и во многом уникальным опытом. В том числе — развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах. Таким образом поприветствовал Президент РФ Владимир Путин участников стартовавшего в Казани Международного форума министров образования «Формируя будущее».

«Мы твердо и последовательно выступаем за обеспечение гарантий реализации права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты», — отметил глава российского государства в своем приветствии, которое зачитал руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Путин подчеркнул, что эти идеи продвигаются в различных интеграционных форматах. В частности, в рамках председательства России в БРИКС и СНГ в этом году.

«В России все дети имеют равный доступ к бесплатному образованию. Мы гордимся блестящими победами наших школьников и студентов на международных олимпиадах. Ведущие отечественные университеты по праву занимают достойные позиции в мировых рейтингах, а российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся», — заметил Президент РФ.

Он добавил, что большое внимание уделяется обеспечению запросов молодежи в новых социально- экономических реалиях, воспитанию у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей, которые, по его мнению, «будут способствовать формированию зрелой ответственной личности, гражданственности, укреплению института семьи».

Путин выразил уверенность, что форум станет хорошей площадкой для обмена опытом и перспективными идеями, а также для выработки конструктивных предложений по совершенствованию национальных систем образования.

В Казани 10 и 11 июня проходит II Международный форум министров образования «Формируя будущее». В нем принимают участие представители более 40 стран.

На форуме продемонстрируют успехи отечественной системы образования, расскажут об опыте организации учебного процесса. Иностранным гостям презентуют практики крупнейших российских просветительских организаций, а также учреждений высшего образования.

Особое внимание участники форума уделят опыту России в сфере продвижения русского языка. На сегодня более 60 центров открытого образования на русском языке и обучения ему работают в разных странах.

Кроме того, участники форума обсудят вопросы развития дошкольного и среднего образования, проекты в сфере работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, особенности профориентационной работы со школьниками, применения искусственного интеллекта в образовании, международного сотрудничества и другие темы.

Состоится также встреча министров образования стран — участниц БРИКС, на которой подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.

На площадке форума, в IТ-парке имени Башира Рамеева, для иностранных гостей будет организовано выставочное пространство «Россия — миру».

Впервые Международный форум министров образования «Формируя будущее» прошел в прошлом году. В нем приняли участие представители 40 стран, в том числе 18 министров образования дружественных государств.