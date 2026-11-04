Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, напротив, она стремится к сотрудничеству. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации в Московском Кремле.

«Особенно сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели на политическом уровне, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает», – сказал российский лидер, адресуясь к отмеченным госнаградами иностранцам.

«Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – добавил Владимир Путин, конкретизировав свое видение ситуации.

Ранее в этом же выступлении Президент РФ сделал акцент на том, что ответом России на любые вызовы всегда становилась сплоченность и желание самостоятельно определять свою судьбу.