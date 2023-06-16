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Путин: «Россия никогда никого не выгоняла с рынка, у каждого было право выбора»
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Президент Владимир Путин заявил, что из-за санкций России пророчили возвращение к закрытой административной командной экономике, но страна выбрала путь расширения свободы предпринимательства.
«Жизнь показала, что мы поступили абсолютно правильно, — заявил он. — Стимулом для бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. Они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных элит».
«Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнёрах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнёров было право выбора», — сказал Путин.
Глава государства обратил внимание на то, что под многими иностранными брендами давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях.
«По сути это российские товары только с зарубежными логотипами. Так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится. Только логотип меняется», — резюмировал Путин.
Он также заметил, что при общении в деловых кругах, все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад.
«Все то же самое происходило в области сельского хозяйства после 2014 года, когда отечественные сельхозпредприятия начали набирать обороты, на всех встречах с сельхозниками был один и тот же вопрос — пустите назад наших конкурентов или нет? На вопрос: когда пускать? Никогда! Не пускайте их вообще», — сказал глава государства.
Но если все же иностранные производители захотят вновь вернуться на наш рынок, а такие разговоры возникают все чаще и чаще, то двери будут открыты.
«Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения», — заявил Путин.
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