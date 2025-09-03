Путин: Россия никогда не забудет участия военных КНДР в освобождении Курской области

Россия никогда не забудет, как сражались военные Северной Кореи при освобождении Курской области. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пекине, сообщает ТАСС.

«Я хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», – подчеркнул российский лидер. И добавил, что военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына, но при этом «в полном соответствии с <...> новым договором» двух государств.

Переговоры лидеров России и Северной Кореи проходят после прошедшего в столице Китая парада, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Они стали ключевыми гостями сегодняшних торжеств, выйдя на трибуну перед их началом вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча организована на территории комплекса «Дяоюйтай», на время визита ставшего резиденцией российского лидера. Президент РФ и Высший руководитель КНДР приехали на переговоры на одном лимузине Aurus.