Путин: Россия не запрещает нетрадиционные отношения, но против их пропаганды среди детей

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет запрета на нетрадиционные отношения между взрослыми людьми, однако государство выступает против агрессивной пропаганды такого поведения среди несовершеннолетних.

Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, подчеркнув, что речь всегда шла не о запретах, а о защите детей:

«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным».

По словам главы государства, важно не оказывать давления на сознание молодых людей, пока они не достигнут зрелости:

«Но что касается молодых людей, не сформировавшихся еще окончательно, то я исходил из того и поддержал депутатов, тогда это были депутаты заксобрания Петербурга. С этого началось. Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым», – отметил Путин.

Фрагмент интервью опубликован Павлом Зарубиным в его Телеграм-канале.