Путин: Россия не занимается эскалацией конфликтов, но готова к обострению

Россия не занимается эскалацией конфликтов, но готова к обострению. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Люди боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных конфликтных зонах – на Ближнем Востоке, на Украине. Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоит на другой стороне. Но мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли к этому те страны, которые этим занимаются», – сказал глава государства.

Путин отметил, что экономика в Европе сейчас балансирует на грани рецессии. По его словам, даже если произойдет небольшой рост, на 0,5%, то за счет туризма на юге.

«Разве мы в этом виноваты? Европейские страны отказались от наших энергоносителей, но мы же не отказываемся. И до сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря – “Северный поток-2”. Немецким властям нужно только кнопку нажать, и все пошло. Но они не делают это по политическим соображениям», – подчеркнул он.

Президент добавил, что обвинение России западными странами в своих проблемах – это «попытка свалить с больной головы на здоровую, уйти от ответственности в экономической сфере и сфере внутренней политики». «Надо прежде всего смотреть на результаты политики стран Запада в области экономики, финансов и внутренней политики», – заключил он.