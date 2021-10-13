Путин: Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены взлетели до небес
Россия не стремится сдержать добычу нефти для роста стоимости «черного» золота, заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».
«Мы не стремимся к тому, чтобы сдерживать добычу таким образом, чтобы цены подскочили до небес, как это на газовом рынке происходит, мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным», — приводит слова главы государства РИА Новости.
Путин также подчеркнул, что не обсуждал цены на нефть с американским коллегой Джо Байденом.
«Нет, эти вопросы мы с ним не обсуждали, но мы в контакте с администрацией находимся», — сказал он, отвечая на вопрос, связывался ли с ним Байден по данному вопросу.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит 13-15 октября в Москве.