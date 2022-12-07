Путин: Россия не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой, бегая по всему миру

Угроза мировой ядерной войны нарастает. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, подчеркнув, что Россия отдает себе отчет в опасности применения такого вида оружия.

Путин отметил, что Россия рассматривает оружие массового поражение только как защиту – система настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.

«Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть, – сказал глава государства. – Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий фактор. Надеюсь, это все понимают».

Президент назвал очевидным фактом то, что российское ядерное вооружение находится в более продвинутом и более современном виде, чем у какой-либо другой ядерной страны.