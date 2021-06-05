Путин: Россия не собирается никого пугать новыми видами вооружения

Россия не планирует пугать кого-либо новыми видами вооружений, но занимается их разработкой, как и другие ведущие военные державы. Об этом сказал глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, которая состоялась на полях ПМЭФ.

«Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны, <...> все ведущие военные державы это делают, — заявил российский лидер. — Просто мы оказались на шаг впереди».

Он отметил, что и другие страны, в том числе США, рано или поздно придут к похожим результатам. Президент РФ посчитал, что нужно заранее договориться о том, как люди будут жить вместе в меняющемся мире.

«Стратегическая стабильность чрезвычайно важна», — цитирует Президента ТАСС.

Ожидается, что вопрос контроля над стратегическими вооруженями станет одной из главных тем будущей встречи президентов России и США. Саммит должен пройти в Женеве 16 июня.