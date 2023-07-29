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Путин: Россия не нарушала Устав ООН, это Западу плевать на него
Обвиняя Россию в нарушении Устава ООН, Запад забывает о собственных действиях на территории третьих стран. Об этом на встрече с группой африканских лидеров заявил Президент России Владимир Путин.
«Плевать они хотели на устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то», — заявил он.
Президент подчеркнул, что в ситуации с Донбассом Россия действовала строго в рамках международного права. Когда после госпереворота новые украинские власти развязали боевые действия против своих же территорий, Москва пыталась решить вопрос мирным путем.
Попытки привести ситуацию к мирному урегулированию продлились восемь лет. И лишь когда Киев при поддержке Запада заявил, что и не собирался выполнять Минские соглашения, признала независимость ряда территорий и подписала с ними договоры о дружбе. «В рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи, и это в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН. Никаких нарушений здесь нет», — подчеркнул Путин.
При этом Запад забывает о собственных действиях в Ираке, Ливии, Судане, Сирии, в которых уничтожалась государственность и были забыты нормы международного права.
«Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие нормы международного права, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы», — резюмировал он.
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