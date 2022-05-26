Путин: Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России важно остаться в мировой экономической системе и власти не собираются закрываться от рынка.

«Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто не реалистично», — заявил глава государства в ходе Евразийского экономического форума.

Президент подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. В то же время, уход некоторых компаний из России может обернуться благом, и их ниша будет занята отечественными, заявил Путин.