Путин: Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России важно остаться в мировой экономической системе и власти не собираются закрываться от рынка.
«Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто не реалистично», — заявил глава государства в ходе Евразийского экономического форума.
Президент подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. В то же время, уход некоторых компаний из России может обернуться благом, и их ниша будет занята отечественными, заявил Путин.