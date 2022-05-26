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Ру Тат
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Экономика
26 мая 2022  14:00

Путин: Россия не намерена уходить с глобальной экономической арены

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что России важно остаться в мировой экономической системе и власти не собираются закрываться от рынка.

«Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто не реалистично», — заявил глава государства в ходе Евразийского экономического форума.

Президент подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. В то же время, уход некоторых компаний из России может обернуться благом, и их ниша будет занята отечественными, заявил Путин.

#Владимир Путин #импортозамещение
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