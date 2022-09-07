Путин: Россия не начинала войну на Украине, а заканчивает ее

Россия не начинала никаких военных действий на Украине. Наоборот, она стремится закончить то, к чему привел госпереворот 2014 года. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после госпереворота на Украине те, кто не хотел мирного развития и стремился к подавлению собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей на Донбассе восемь лет», — подчеркнул он.

По словам Президента, спецоперация стала зеркальным ответом на эти действия. Поэтому, чтобы защитить население Донбасса, Россия доведет ее до конца. Это же, в свою очередь, поможет укрепить как внешнее, так и внутреннее положение РФ — из-за спецоперации она ничего не потеряла и не потеряет.

«Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. А с точки зрения приобретений, главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Да, происходит определенная поляризация и в мире, и внутри страны, но я считаю, что это пойдет только на пользу», — уверен российский лидер.