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Политика 24 октября 2024 19:29

Россия не может существовать, если она потеряет свой суверенитет – Путин

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Россия не может существовать, если она потеряет свой суверенитет. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«На наши постоянные и настойчивые предложения наладить отношения со странами западного мира нам все время указывали на свое место. И это место в конечном счете привело бы к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые исключительно выполняют функцию сырьевых придатков, с потерей в большом объеме суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не сможет», – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что укрепление суверенитета России и независимости в экономике, финансах, военном деле – означает повышение своей безопасности, создание условий для уверенного развития в будущем как самостоятельного государства с партнерами из БРИКС. Эти страны, по его словам, уважают независимость России, ее традиции.

#саммит БРИКС
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