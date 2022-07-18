Путин: «Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, но так и не будет»

Россия не может развиваться в отрыве от всего остального мира, но вынуждена предпринимать необходимые усилия, несмотря на все введенные западными странами санкции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор. Это просто невозможно», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Из-за санкций Россия не будет «опускать руки», добавил он, напомнив, что против РФ используется «практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам».

«Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России. Это огромный вызов. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как наши „доброжелатели“ предрекают, „отступать на десятилетия назад“. Наоборот, осознавая объем трудностей, будем искать новые решения»,— подытожил он.

Напомним, санкции против России страны Запада ужесточили после начала спецоперации на Донбассе. Евросоюз ввел уже шесть пакетов рестрикций, включая ограничения на импорт энергоресурсов.