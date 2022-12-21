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Политика
21 декабря 2022  16:56

Путин: Россия не будет заниматься милитаризацией экономики

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Россия не будет заниматься милитаризацией экономики. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил Президент Владимир Путин.

«Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», – объяснил глава государства. 

Он уточнил, что вооруженные силы, как и вся военная составляющая государства, будут совершенствоваться, – «ритмично, без всякой суеты». 

«Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции», – цитирует президента РИА Новости.

#Владимир Путин
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