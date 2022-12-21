Путин: Россия не будет заниматься милитаризацией экономики

Россия не будет заниматься милитаризацией экономики. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил Президент Владимир Путин.

«Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», – объяснил глава государства.

Он уточнил, что вооруженные силы, как и вся военная составляющая государства, будут совершенствоваться, – «ритмично, без всякой суеты».

«Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции», – цитирует президента РИА Новости.