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Ру Тат
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13 октября 2021  18:39

Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных сил на своей территории

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Россия не намерена отчитываться о дислокации Вооруженных сил на собственной территории. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости. 

Президент отметил, что в проведении учений на своей земле «нет ничего удивительного».

«Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории, — подчеркнул глава государства. – И мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся». 

Владимир Путин также добавил, что Россия будет предпринимать все необходимые действия для защиты своей безопасности и интересов. Он напомнил, что в отличие от Вашингтона Москва не выходила из договоров по безопасности и не перекладывала на других ответственность.

#Россия #Владимир Путин #военные учения
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