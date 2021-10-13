Путин: Россия не будет отчитываться о дислокации военных сил на своей территории

Россия не намерена отчитываться о дислокации Вооруженных сил на собственной территории. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.

Президент отметил, что в проведении учений на своей земле «нет ничего удивительного».

«Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории, — подчеркнул глава государства. – И мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся».

Владимир Путин также добавил, что Россия будет предпринимать все необходимые действия для защиты своей безопасности и интересов. Он напомнил, что в отличие от Вашингтона Москва не выходила из договоров по безопасности и не перекладывала на других ответственность.