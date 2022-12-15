Санкции не помешали развитию торговых отношений России и Евросоюза. С введения масштабных рестрикций поставки в ЕС выросли в 1,5 раза, заметил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин.

«Несмотря на санкции, — это любопытное наблюдение, — за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42 процента, а профицит торговли — в нашу пользу — в 2,3 раза, до 138 млрд долларов», — привел данные глава государства

Тем не менее торговые отношения РФ и ЕС находятся в дисбалансе. Пропуская поставки из России, Евросоюз тормозит отправки в обратном направлении. Экономика не может существовать в таком состоянии бесконечно.

Он добавил, что Европа наконец начала прозревать в отношении целей США и пытается предъявлять им претензии. Однако она сама виновата в сложившейся ситуации, позволив своему сюзерену «вытирать о себя ноги».