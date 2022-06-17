Путин: Россия может значительно нарастить экспорт зерна — до 50 млн тонн

На сегодняшний день одной из важнейших задач является решение продовольственного кризиса. Для этого Россия способна значительно нарастить экспорт продовольствия и удобрения. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2022.

«Сейчас важнейшая задача для всего мирового общества – нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии. Россия, обеспечивая свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрения. Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн», – заявил Путин.

Глава государства заверил, что Россия в приоритетном порядке будет направлять свои поставки, где наиболее высока потребность в них. Это в первую очередь африканские страны и регионе Ближнего Востока.