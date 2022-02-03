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Политика
3 февраля 2022  10:32

Путин: Россия и Китай формируют механизмы для нивелирования последствий санкций

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Россия и Китай формируют механизмы, которые способны нивелировать негативное влияние санкций. Также страны увеличивают практику расчетов в национальных валютах. Об этом в статье для ИА «Синьхуа» сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций, — говорится в статье, опубликованной пресс-службой Кремля. — Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах».

 

#Владимир Путин #китай #национальная валюта
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