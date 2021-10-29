Путин: Россия и Финляндия смогут преодолеть нанесенный экономике урон, несмотря на Covid

Россия и Финляндия в 2021 году смогут преодолеть урон, нанесенный экономике, несмотря на трудности коронавирусной пандемии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он нанес нашим отношениям в сфере экономики», — посчитал российский лидер.

Он напомнил, что товарооборот между двумя странами по сравнению с 2020 годом вырос на 21%, продолжаются реализовываться крупные проекты.

«И экспорт, и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия», — отметил глава государства.