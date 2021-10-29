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Экономика
29 октября 2021  16:28

Путин: Россия и Финляндия смогут преодолеть нанесенный экономике урон, несмотря на Covid

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Россия и Финляндия в 2021 году смогут преодолеть урон, нанесенный экономике, несмотря на трудности коронавирусной пандемии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё. 

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он нанес нашим отношениям в сфере экономики», — посчитал российский лидер. 

Он напомнил, что товарооборот между двумя странами по сравнению с 2020 годом вырос на 21%, продолжаются реализовываться крупные проекты. 

«И экспорт, и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия», — отметил глава государства.

#владимир путин
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