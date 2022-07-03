Путин: Россия и Беларусь вместе преодолевают испытания и отстаивают свои интересы

Несмотря на непростую ситуацию в мире, Россия и Беларусь сохраняют и продолжают укреплять узы дружбы и взаимопомощи. Об этом в телеграмме Президенту республики Беларусь Александру Лукашенко заявил Президент России Владимир Путин.

Поздравляя коллегу с Днем независимости Белоруссии, Путин отметил, что два государства и их народы поддерживают отношения стратегического партнерства и союзничества, совместно противостоя испытаниям и отстаивая свои интересы.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.