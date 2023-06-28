Путин: Россия и Белоруссия делают все для сохранения устойчивости своих экономик

Россия и Белоруссия предпринимают все меры для сохранения устойчивости своих экономик в условиях санкций. Об этом, обращаясь к участникам и гостям форума регионов двух стран в Уфе, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И, естественно, без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — говорится в видеообращении главы государства.

Путин напомнил, что Белоруссия является первым по объемам торговли партнером России среди стран СНГ и четвертым в мире. За прошлый год товарооборот Москвы и Минска вырос на 12% и превысил 3 трлн рублей, а в апреле 2023-го — еще на 11%. При этом активная интеграционная работа, в частности на уровне регионов, продолжается.

«Эта работа направлена на снятие торговых и административных барьеров, на сближение законодательств двух стран в экономической сфере, в социальной, на скоординированное решение задач национального развития и повышения благополучия граждан», — отметил Путин.

По его данным, России удалось нарастить экспорт товаров в Белоруссию. За счет автомобилей, оборудования, продовольствия, химической, текстильной и другой продукции, которая ранее направлялась в западные страны, показатель вырос более чем на 70 млрд рублей.