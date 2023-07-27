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Путин: Россия и Африка выступают за справедливый многополярный мир
Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого многополярного мироустройства. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в выступлении на торжественном приеме в честь участников саммита «Россия – Африка».
Создаваться новый многополярный порядок будет на основе принципов суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения права народов определять самим свою собственную судьбу, подчеркнул глава государства.
«И конечно, наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решение вопросов экологической, продовольственной и информационной безопасности», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге прошел первый день саммита «Россия – Африка». Подробнее об итогах – в материале «Татар-информа»: КАМАЗы для Африки и страсти по урану в Нигере: итоги первого дня саммита в Питере.
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