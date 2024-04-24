Путин: Россия готова тесно взаимодействовать для глобальной и региональной безопасности

Россия готова тесно взаимодействовать со всеми партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности и в формировании многополярного мироустройства. Об этом Президент Владимир Путин сказал в видеообращении к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей в Санкт-Петербурге.

«Вновь подчеркну: Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что мировому сообществу нужно системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере.

Он также посчитал, что важнейшим условием укрепления суверенитета и безопасности государств является сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям», — сказал Президент РФ.

По его мнению, сегодня этот подход особенно важен, когда идет формирование многополярного миропорядка и глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства.