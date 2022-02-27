Путин: Россия готова к переговорам в Гомеле, но Украина проявляет непоследовательность

Российская делегация ожидает украинскую для переговоров в Гомеле. Однако Киев проявляет непоследовательность и до сих пор не использует данную возможность. Об этом в телефонном разговоре с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом рассказал Президент России Владимир Путин.

«Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Беннет договорились о продолжении двусторонних контактов, а также обсудили российскую спецоперацию по защите Донбасса.