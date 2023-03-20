Путин: Россия готова к дипломатическому решению украинского конфликта

Конфликт на Украине может завершиться политико-дипломатическим путем, заявил Президент Владимир Путин. Россия готова к такому сценарию развития событий, однако будущее переговорного процесса зависит от согласия других сторон вести серьезный диалог с учетом сложившихся реалий, написал Президент в своей статье для китайской газеты «Жэньминь жибао».

Еще в апреле прошлого года мирные переговоры Москвы и Киева прекратились, причем не по вине России, напомнил Путин. «Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – написал он.

В статье, которая преимущественно посвящена отношениям Китая и России, глава государства подчеркнул, что Москва признательна Пекину за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, а также за понимание их предыстории и подлинных причин. Он также отметил готовность Китая «сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса».

«Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах», – считает Президент.

Напомним, накануне Путин подчеркнул, что в вопросе о начале спецоперации не может быть сослагательного наклонения, вновь подчеркнув, что Россия была готова решить конфликт мирным путем.