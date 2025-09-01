Путин: Россия готова искать перспективные направления для обучения студентов из Непала

Россия намерена укреплять гуманитарное сотрудничество с Непалом, в том числе в сфере образования, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Непала Шармой Оли. Об этом сообщает ТАСС.

«С точки зрения гуманитарного взаимодействия мы уделяем серьезное внимание продолжению контактов в сфере культуры и образования в том числе. С удовольствием будем продолжать это направление нашего взаимодействия. Вы сказали, что в различных сферах непальцы проявляют интерес к образованию в России. Мы, разумеется, пойдем навстречу в поиске наиболее интересных и перспективных направлений в сфере образования», – отметил российский лидер.

По словам Путина, зарубежное обучение имеет не только профессиональную, но и культурную ценность:

«Всегда, когда люди учатся в какой-то стране, они уезжают с очень хорошими воспоминаниями. В данном случае с воспоминаниями о России. И это люди, которые являются связующим звеном между Россией и своей родиной, в данном случае имеется в виду Непал».

Президент также предложил расширять взаимодействие в гуманитарной сфере: «Я уверен, что для российской публики будет очень интересно ознакомиться с культурой Непала».

Путин напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Непалом были установлены в 1956 году.

«Уже сегодня можно подводить какие-то итоги нашего взаимодействия. Хочу отметить, что у нас никогда не было никаких проблем. Более того, по ключевым вопросам международной повестки наши позиции или очень близки, или совпадают», – подчеркнул глава государства.