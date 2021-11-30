Путин: Россия дорожит уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом

Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом. Так, только в 2020 году товарооборот двух стран увеличился на 15%, а за девять месяцев 2021-го — уже на 16%. Об этом на встрече с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что у Президента Вьетнама очень насыщенная программа в России. Так, планируется рассмотрение целого ряда документов в области экономики и гуманитарного взаимодействия.

Также глава государства передал лучшие пожелания генсеку компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу.

«Я очень рад вас видеть. Передавайте самые наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама, — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля. — Мы с ним тоже в контакте. Наши министерства иностранных дел постоянно в контакте. У нас схожие позиции по очень многим международным проблемам. Работаем постоянно на площадке ООН, региональных организаций. Вьетнам остается нашим надежным, верным другом и стратегическим партнером».

В заключение Президент России отметил, что итогом встречи станет совместное заявление, отражающее уровень сотрудничества государств. Возможно, оно будет принято уже сегодня.

Нгуен Суан Фук со своей стороны подчеркнул, что данное заявление имеет очень важное значение как для России, так и для Вьетнама.

«Мы считаем, что такие заявления способствуют развитию наших отношений на долгосрочную перспективу», — заключил он.