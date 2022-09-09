Путин: Россия до конца года поставит 30 млн тонн зерна нуждающимся странам

До конца года Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна и, если потребуется, готова увеличить объем до 50 и более млн тонн. Урожай 2022 года позволяет сделать это, заявил на оперативном совещании с Совбезом РФ Президент России Владимир Путин.

«Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны <...> Всего до конца года мы поставим 30 миллионов тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более миллионов тонн, потому что урожай этого года, слава Богу, у нас хороший», — подчеркнул глава государства.

По его данным, с мая по август этого года РФ поставила на мировые рынки 6,6 млн тонн зерновых, 6,3 из которых пришлись на страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, добавил он, Россия может бесплатно передать развивающимся странам свои калийные удобрения, которые остаются в европейских портах.

«Наши производители — речь, по-моему, идет прежде всего о калийных удобрениях — готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос», — заключил Путин.