Путин: Россия чувствует себя уверенно и добьется всех поставленных целей

Россия чувствует себя уверенно и добьется всех поставленных целей. Своим пониманием ситуации Президент РФ Владимир Путин поделился на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета, передает РИА Новости.

«В целом мы чувствуем себя уверено. И у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы перед собой ставим в качестве целей, будет достигнуто», — выразил убежденность глава государства.

Кроме того, по мнению Путина, страна прошла уходящий год «достаточно уверенно», хотя «идеальных ситуаций никогда не бывает» и «всегда хочется чего-то большего».