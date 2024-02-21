Путин: Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты

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Президент России Владимир Путии выступил на открытии первых в истории «Игр будущего», которые официально стартовали в Казани.

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего - наш дар в мировой спортивной семье», - заявил Путин.

Глава российского государства поприветствовал в России пионеров фиджитал-спорта, абсолютно нового формата, который определил название самого турнира.

Президент РФ отметил, что в этом турнире он видит сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещение и науки. Закономерно, что идея объединить классический и кибер-спорт была рождена в России, считает глава российского государства.

Перед вступительным словом Владимира Путина был исполнен гимн Российской Федерации, который спели певцы Дима Билан, Эльмира Калимуллина, а также юные исполнители