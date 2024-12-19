Путин: Россия будет рада видеть всех на праздновании 80-летия Победы

В 2025 году будет отмечаться юбилей Победы в Великой Отечественной войне. На итоговой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы.

«Мы открыты для всех, кто хочет быть с нами в эти дни в Москве и отмечать эту дату», — сказал глава государства.

«Мы будем рады всех видеть, в том числе и участников антигитлеровской коалиции, которые внесли свой вклад в Победу над нацизмом. США и Великобритания внесли заметный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой, однако их потери несопоставимы с советскими», — уточнил Путин.

Он добавил: «Россия никогда не забудет того, какие жертвы принес советский народ ради победы над нацизмом». «То, что об этом пытаются забыть в других странах, — это их дело», — подытожил Президент РФ.