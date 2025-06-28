Путин: Россия активно начинает осваивать Арктику

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Россия приступает к активному освоению Арктики — это направление станет одним из ключевых для развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии молодежных комплексов в регионах России, сообщает РИА Новости.

«Теперь очевидно, что будущее России, в том числе, а может быть и в большем же смысле, за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать», — подчеркнул глава государства.

День молодежи России, согласно распоряжению президента от 2 мая 2023 года, ежегодно отмечается в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник выпадает на 28 июня.