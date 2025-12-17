Путин: российские военные в этом году освободили более 300 населенных пунктов

Сегодня Владимир Путин прибыл в Минобороны на заседание коллегии ведомства.

Глава государства в начале встречи отметил, что этот год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции.

За год российские военные освободили более 300 населенных пунктов.

«Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперёд и перемалывают противника. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», — сказал Путин.

Он отметил, что государство сделает все для поддержки семей погибших бойцов СВО. После этого Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших.