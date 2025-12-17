Путин: российские военные в этом году освободили более 300 населенных пунктов
Сегодня Владимир Путин прибыл в Минобороны на заседание коллегии ведомства.
Глава государства в начале встречи отметил, что этот год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции.
За год российские военные освободили более 300 населенных пунктов.
«Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперёд и перемалывают противника. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», — сказал Путин.
Он отметил, что государство сделает все для поддержки семей погибших бойцов СВО. После этого Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших.