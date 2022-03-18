Путин: Российские военные делают все, чтобы сохранить жизни мирных граждан на Украине

Российские военные на Украине делают все для того, чтобы сохранить жизнь мирных граждан, заявил Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины... Отмечено, что российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий», – сказано в сообщении.

С 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции эвакуировали 43 тыс. человек, уточнила кремлевская пресс-служба.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.