Путин: Российские спасатели после землетрясений в Турции работали круглосуточно

Президент РФ Владимир Путин обратился с благодарностью к российским спасателям, которые отправились в Турцию на помощь пострадавшим от сильнейших землетрясений. Он подчеркнул, что российские специалисты трудились, разбирая завалы зданий, круглосуточно.

«Буквально на прошлой неделе оперативные группы МЧС среди первых прибыли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Наши спасатели, кинологи, врачи, психологи работали практически круглосуточно, были быстро развернуты мобильные госпитали, организованы поисковые и аварийно-спасательные работы, тем самым спасены жизни и здоровье многих людей», – сказал Путин в обращении к участникам коллегии МЧС.

Он поблагодарил спасателей за то, что они приходят на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риск и опасность.

По итогам прошлого года, по словам главы государства, российские спасатели провели 35 международных гуманитарных миссий.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, количество погибших в стране увеличилось до 35 тыс. 418 человек.