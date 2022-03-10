Путин: Российские поставщики не должны пострадать при уходе иностранных инвесторов

Российские поставщики не должны пострадать при закрытии производств иностранными инвесторами, сообщил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

«Мы об этом многократно раньше говорили: мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами и именно партнерами, которые сами этого хотят. Права иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены», – заявил Президент.

В отношении тех, кто все-таки намерен закрывать производства, по мнению Главы государства, нужно действовать решительно. «И ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих и материалов», – отметил Владимир Путин.

По его словам, нужно, как и предлагает Правительство РФ, вводить внешнее управление «и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет».

«Инструментов легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов», – подчеркнул Президент.