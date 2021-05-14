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Ру Тат
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14 мая 2021  14:15

Путин: Российские паралимпийцы— мужественные и сильные духом люди

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Президент России Владимир Путин направил приветственное слово и поздравил участников XV церемонии награждения лауреатов премии «Возвращение в жизнь» в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы искренне гордимся нынешними лауреатами, их триумфами и достижениями на самых престижных национальных и международных стартах. Эти мужественные, сильные духом люди вписали яркие страницы в историю отечественного и мирового паралимпийского движения, помогли другим поверить в себя, в свои возможности» — говорится в приветствии Путина. 

Президент также выразил уверенность, что юбилейная церемония пройдёт в торжественной и вдохновляющей обстановке. Путин отметил, что мероприятие станет одним из значимых событий празднования 25-летия Паралимпийского комитета России.

Более того, награда будет вручена не только отличившимся спортсменам, но и их тренерам, заверил президент. Премия «Возвращение в жизнь» проводится Паралимпийским комитетом России. Участниками мероприятия являются спортсмены-паралимпийцы и тренеры, имеющие статус победителей или призеров международных соревнований, внесшие вклад в развитие российского спорта.

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