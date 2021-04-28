Путин: Российские медицина и промышленность оперативно отреагировали на Covid-вызовы

Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию коронавируса и действовала в соответствии с ситуацией. В частности, высокий уровень подготовки подтвердил медперсонал страны, считает Президент России Владимир Путин.

«У нас система оказалась очень устойчивая, более мобильная, более гибкая к той ситуации, которая сложилась», — заявил он во время осмотра нового здания станции скорой медпомощи в петербургском Пушкине.

Одно из преимуществ российской медицины, заметил Путин, заключается в наличии поликлинической сети. «У других стран ее нет», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что глава государства посетил новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине и поздравил сотрудников с профессиональным праздником.