Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию коронавируса и действовала в соответствии с ситуацией. В частности, высокий уровень подготовки подтвердил медперсонал страны, считает Президент России Владимир Путин.
«У нас система оказалась очень устойчивая, более мобильная, более гибкая к той ситуации, которая сложилась», — заявил он во время осмотра нового здания станции скорой медпомощи в петербургском Пушкине.
Одно из преимуществ российской медицины, заметил Путин, заключается в наличии поликлинической сети. «У других стран ее нет», — добавил он.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что глава государства посетил новое здание станции скорой медицинской помощи в Пушкине и поздравил сотрудников с профессиональным праздником.
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Путин: Российские медицина и промышленность оперативно отреагировали на Covid-вызовы
Россия быстро и адекватно отреагировала на пандемию коронавируса и действовала в соответствии с ситуацией. В частности, высокий уровень подготовки подтвердил медперсонал страны, считает Президент России Владимир Путин.