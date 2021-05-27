Путин: Российские крылатые ракеты по характеристикам превосходят иностранные образцы

Новейшие крылатые ракеты, которые находятся на вооружении российской армии, не только не уступают, но и часто превосходят иностранные образцы. Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

Он отметил, что в настоящее время в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности — такие как Х-101, «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров.

«По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными», — цитирует Путина kremlin.ru. Президент подчеркнул, что это подтверждено в реальных боевых действиях в Сирии.

Путин, ссылаясь на анализ военных конфликтов последних десятилетий, отметил растущую роль эффективного применения крылатых ракет и управляемых боеприпасов. «Важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот», — сказал глава государства.

Он поручил в ближайшие годы сохранить «необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки».

